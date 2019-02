Morre o cantor e compositor Tavito Carvalho, aos 71 anos

O cantor e compositor brasileiro Luís Otávio de Melo Carvalho, conhecido como Tavito, morreu na manhã desta terça-feira, 26, aos 71 anos. Ele enfrentava complicações decorrentes de um câncer na língua, de acordo com o também músico Sonekka Osmar Lazarini, que divulgou a notícia do falecimento em uma rede social.

Natural de Belo Horizonte, Tavito Carvalho fez parte, nos anos 70, do Clube da Esquina, grupo musical que reuniu Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Flávio Venturini, entre outros.

Um de seus maiores sucessos é Rua Ramalhete, que compôs em parceria com Ney Azambuja. Também é o autor de Casa no campo, canção gravada por Elis Regina, e do jingle da Copa do Mundo de 1994.