Morre o cantor e ator Meat Loaf, aos 74 anos

Morreu nesta quinta-feira, 20, o cantor e ator Meat Loaf, autor de Bat Out of Hell, aos 74 anos. A informação foi confirmada por sua família. "Nossos corações estão partidos ao anunciar que o incomparável Meat Loaf faleceu esta noite rodeado pela sua esposa Deborah, filhas Pearl e Amanda e amigos próximos", diz o comunicado da família em sua página no Facebook.

A carreira de Meat Loaf durou seis décadas em que chegou a vender mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, além de ter estrelado mais de 65 filmes, entre eles Clube da Luta, Focus, Rocky Horror Picture Show e Quanto Mais Idiota Melhor.

"Sabemos o quanto ele significou para tantos de vocês e agradecemos verdadeiramente todo o amor e apoio à medida que atravessamos este momento de luto ao perder um artista tão inspirador e um homem lindo", segue o comunicado.

Seu nome verdadeiro era Marvin Lee Aday e ele iniciou a carreira artística na década de 1960, em sua primeira banda, Meat Loaf Soul. Em The Rocky Horror Show, interpretou Eddie na adaptação para o cinema, em 1975, mas já tinha feito o mesmo papel na Broadway tempos antes.

Na mesma década, em 1977, ele lança Bat Out Of Hell, ao qual também deu duas sequências, Bat Out of Hell II: Back into Hell (1993) e Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose (2006), que encerra a trilogia. Seu último trabalho como ator foi na série Ghost Wars em 2018.