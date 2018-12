Morre Norman Gimbel, criador da 'Garota de Ipanema' em inglês

Norman Gimbel, compositor premiado e letrista de Killing Me Softly e da versão em inglês de Garota de Ipanema, morreu aos 91 anos. Sua morte foi anunciada pela organização de direitos autorais BMI, que o homenageou como um "letrista verdadeiramente talentoso e prolífico".

Gimbel era no Brooklyn (NY) e morreu em casa, em Montecito, Califórnia. A notícia foi dada por seu filho, Tony Gimbel.

Entre os prêmios que recebeu, Gimbel ganhou um Oscar de melhor canção original com o coautor David Shire por It Goes Like It Goes, de Jennifer Warnes, no filme de 1979 Norma Rae. Ele também escreveu Killing Me Softly, de Roberta Flack, com seu colaborador regular Charles Fox.

Dos brasileiros, ele era mais conhecido pela letra em inglês que criou para Garota de Ipanema, que acabou ganhando o Grammy em 1965. Seu nome entrou para o Hall da Fama dos Compositores em 1984.