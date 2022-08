Morre Mo Ostin, produtor musical que lançou Prince e Jimi Hendrix

A morte do produtor musical Mo Ostin, no dia 31, passou em branco no Brasil, mas ele foi, decididamente, um nome importante nos EUA, em especial na música pop. Ostin foi responsável pelas primeiras gravações do guitarrista Jimi Hendrix, da cantora canadense Joni Mitchell, do cantor Paul Simon, de Madonna e dos grupos Talking Heads e Sex Pistols e da banda de Frank Zappa, para mencionar apenas alguns artistas vinculados a seu nome.

Ostin, convidado por Frank Sinatra, foi executivo chefe da Warner Reprise por 31 anos (de 1963 a 1994) e ficou conhecido como produtor por conceder liberdade criativa a seus artistas, caso do cantor Prince, a quem confiou o poder de planejar seus discos sem interferências no repertório ou nos arranjos de suas canções.

Entre outras ações na Warner, ele foi o responsável pela compra de selos independentes como Elektra e pela formação do conglomerado Warner Communications, que deixou em 1994. Um ano depois ele assumiria a chefia do departamento de música da produtora DreamWorks, criada pelo diretor Steven de Spielberg e o produtor David Geffen.

Em 2003, Mo Ostin foi alçado ao Rock and Roll Hall of Fame por indicação de Paul Simon e Neil Young.

Filho de judeus russos que emigraram para os EUA com a revolução, sua família se estabeleceu em Los Angeles, montando uma pequena mercearia. Ostin estudou Economia e Direito, antes de se dedicar à produção musical.

Ostin morreu dormindo, aos 95 anos, em sua casa, e recebeu várias homenagens de músicos nesta semana.