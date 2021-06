Morre Johnny Solinger, ex-vocalista do Skid Row, aos 55 anos

Johnny Solinger, ex-vocalista da banda Skid Row, morreu aos 55 anos de idade no último sábado, 26. Ele vinha enfrentando problemas de saúde nas últimas semanas e chegou a pedir ajuda na internet para custear o tratamento. "Lamentamos receber a notícia de nosso irmão Johnny Solinger. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e fãs", diz uma nota assinada por toda a atual formação da banda.

Em oito de maio, o músico revelou sofrer de insuficiência hepática e pediu doações aos fãs em uma rede social. "Eu não tenho plano de saúde e está sendo muito difícil receber o tratamento adequado. No momento estou sob sete diferentes medicações e preciso drenar fluído do meu abdômen que se acumula a cada dois dias. Perdi muita força e vou precisar de fisioterapia também. No momento, estou tentando organizar algum tipo de vaquinha para ajudar com as contas médicas e o tratamento paliativo que vou precisar nos próximos meses", explicou.

Johnny Solinger nasceu em 7 de julho de 1965 e ganhou projeção no mundo musical quando substituiu Sebastian Bach, que deixou o Skid Row em 1999. Ele permaneceu na banda até o ano de 2015, e também teve trabalhos solo e no gênero country em outros momentos.