Morre Ed King, ex-guitarrista do Lynyrd Skynyrd

O ex-guitarrista do Lynyrd Skynyrd Ed King, um dos compositores de Sweet Home Alabama, morreu aos 68 anos, segundo informações divulgadas em suas redes sociais nesta quinta-feira, 23.

King morreu em casa na quarta-feira, 22. A revista Rolling Stone assinalou que o músico enfrentava um câncer de pulmão.

O guitarrista Gary Rossington revelou no Twitter do Lynyrd Skynyrd sua surpresa com a morte de King. "Ed era nosso irmão e um grande compositor e guitarrista. Ele se reunirá com os outros rapazes no céu do Rock & Roll."

Nascido na Califórnia, King passou três anos na banda no início da década de 1970, aparecendo em três álbuns, mas abandonou o grupo após se desentender com o líder, Ronnie Van Zant.

A banda se dissolveu após o acidente aéreo em 1977 que matou três de seus membros, incluindo Van Zant, mas voltou em 1987 com King e o irmão mais novo de Van Zant, Johnny, como voz principal.

King abandonou o Lynyrd Skynyrd há nove anos e passou a enfrentar uma série de problemas de saúde.

Ele foi um dos compositores de Sweet Home Alabama, do álbum de Second Helping (1974).

A banda americana cancelou uma série de apresentações em cidades na América do Sul em dezembro de 2017, incluindo Curitiba, São Paulo, e Rio de Janeiro. O motivo do cancelamento dos shows foi o afastamento do vocalista Jonny Van Zant para cuidar da filha, diagnosticada com leucemia.