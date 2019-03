Morre Demétrius, cantor de 'O Ritmo da Chuva'

O cantor e compositor Demétrius, nascido Demétrio Zahra Neto, conhecido por sua atuação na Jovem Guarda nos anos 1960, morreu nesta segunda-feira (11), em São Paulo, em decorrência de uma infecção generalizada. Ele estava com 76 anos e deixou como seu maior sucesso a música O Ritmo da Chuva (na verdade uma versão para Rhythm of the Rain, do grupo The Cascades.)

Dentre os prêmios que venceu, Demétrius recebeu o troféu Chico Viola e alguns Globos de Ouro. Seus ídolos maiores eram Elvis Presley e Cauby Peixoto. Era uma presença marcante em programas de televisão. Ele ficou um bom tempo sem atuar como cantor nos anos 80 e acabou investindo no mercado imobiliário (era dono de uma imobiliária), de uma loja de uma loja de barcos e também de um quiosque no litoral de São Paulo. Demétrius completaria 77 anos no próximo dia 28 de março.