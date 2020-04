Morre Bucky Pizzarelli, guitarrista de jazz, após ser diagnisticado com coronavírus

O ilustre guitarrista de jazz Bucky Pizzarelli morreu na quarta-feira, 1.º, aos 94 anos, depois de oito décadas de uma proeminente carreira artística que inclui ter tocado para presidentes e se apresentado com importantes figuras do meio musical, como Miles Davis, Paul McCartney, Frank Sinatra. Também na quarta, morreu outro grande nome do jazz: Ellis Marsalis Jr.

Bucky Pizarrelli, membro da Hall da Fama de Nova Jersey, morreu em sua casa depois de ter sido diagnosticado com coronavírus, de acordo com sua filha Mary Pizzarelli. Ela, no entanto, não confirmou se a morte foi em decorrência do coronavírus.

"Meu pai foi um mentor para muitos guitarristas profissionais e amadores. Sempre compartilhando segredos, sempre alentando e sempre em harmonia", disse o filho John Pizzarelli, que herdou a profissão do pai.

"Ele não tinha o objetivo de ser a pessoa que encabeçava a banda. Era feliz por pertencer à banda, apoiando toda a organização", completou, dizendo ainda que haverá uma homenagem a Bucky Pizzarelli "quando pudermos ficar a menos de um metro de distância de cada um", referindo-se ao isolamento social imposto para combater o coronavírus.

Bucky Pizzarelli trabalhou com importantes obras de grandes figuras, como Georgia on My Mind, de Ray Charles, At Seventeen, de Janis Ian, e Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, de Bryan Hyland.

Paul McCartney quis trabalhar com ele em seu álbum de 2012 Kisses on the Bottom, e ele também coloborou com Frank Sinatra, para quem tocou na turnê de 1968, assim como com Les Paul, Benny Goodman, Miles Davis, Tony Bennett e Nat King Cole.

Nascido em Paterson, Nova Jersey, en 1926, a carreira de Pizarrelli começou depois de ele voltar da Segunda Guerra Mundial, e ele chegou a tocar na Casa Branca para os presidentes Ronald Reagan e Bill Clinton.