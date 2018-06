Morre baixista Jim Rodford, do Kinks e Zombies, aos 76 anos

Baixista dos Zombies e dos Kinks, o britânico Jim Rodford morreu aos 76 anos, no sábado, 20, após cair de uma escada. Pelo Facebook, seu primo e vocalista de suas bandas Rod Argent informou a morte, cuja causa ainda é desconhecida. Rodford estava trabalhando em sua autobiografia.

O músico, cuja carreira durou seis décadas, sendo 18 anos com os Kinks, tinha acabado de voltar para a Inglaterra depois de fazer uma breve turnê pela Flórida com os Zombies e seu último show foi no domingo, 14 de janeiro.

Argent homenageou seu “caro primo e amigo ao longo da vida”, escrevendo na página do Facebook da banda: “É com profunda tristeza que eu informo que meu querido primo e amigo de toda a vida, Jim Rodford, morreu esta manhã após uma queda de escada”.

“Jim não era apenas um baixista magnífico, mas também com uma trajetória intimamente ligada à história dos Zombies.”

Argent disse que Rodford foi dedicado à música “até o fim”.