Morre autor de "New York, New York" e "Chicago" Fred Ebb, autor de músicas que se tornaram ícones dos musicais da Broadway, como Chicago e Cabaret, além de ter sido o autor de New York, New York, imortalizada na voz de Frank Sinatra, morreu de ataque cardíaco no sábado, em sua casa, segundo informou um assistente do compositor John Kander, que foi seu parceiro por muitos anos. Ele tinha 76 anos. De sua parceria com Kander, que musicava suas letras e que durou quatro décadas desde os anos 60, Ebb escreveu trilhas sonoras para 11 musicais, na voz de divas como Gwen Verdon, Chita Rivera, Liza Minnelli e Lauren Bacall. Liza era a favorita e durante anos os dois criaram múicas para suas apresentações-solo, na Broadway ou na TV. Compuseram ainda para os musicais O Beijo da Mulher-aranha e Zorba. A recente versão de Chicago para o cinema, dirigida por Rob Marshall, conquistou seis estatuetas no Oscar no ano passado, incluindo a de melhor filme. New York, New York, um hino composto para sua cidade natal, foi criada especialmente para o filme homônimo de Martin Scorsese com Liza Minnelli e Robert De Niro. Ebb estudou nas Universidades de Nova York e Columbia, onde recebeu um título de mestre em literatura inglesa. O compositor começou sua carreira no teatro escrevendo para shows de esquetes variadas, sendo que, uma delas, From A to Z, teve uma curta temporada na Broadway em 1960.