Morre Astrid Kirchherr, a fotógrafa que moldou a imagem dos Beatles

Fotógrafa que ajudou a moldar a imagem dos Beatles no início da carreira, a alemã Astrid Kirchherr morreu na última quarta-feira, 13, dias antes de fazer 82 anos. A informação foi divulgada por Mark Lewisohn, um dos principais estudiosos da carreira do quarteto de Liverpool, e pelo jornal alemão Die Zeit. Lewisohn não informou a causa da morte.

Nascida em Hamburgo em 20 de maio de 1938, Kirchherr conheceu os Beatles no início da carreira, quando a banda ainda contava com o baixista Stuart Sutcliffe e o baterista Pete Best e tocava em clubes da cidade. O namorado de Kirchherr à época, o artista gráfico Klaus Voormann, viu um show do grupo sozinho e depois a convidou para ir a uma apresentação. Kirchherr se aproximou da banda nos bastidores e tornou-se a primeira fotógrafa oficial dos Beatles. "Ela criou o estilo de cabelo da banda e fez fotos históricas", lembra o pesquisador Marcelo Fróes, um dos autores do livro Os Anos da Beatlemania.

Kirchherr se apaixonou por Sutcliffe e rompeu com Voormann. O baixista saiu dos Beatles em 1961 para se dedicar à pintura e morreu um ano depois, mas a fotógrafa e a banda continuaram próximos. Na véspera do lançamento do primeiro disco da banda, Please Please Me, Paul, George e Ringo Starr foram visitá-la na Alemanhã. Mas o sucesso do quarteto fez com que a relação ficasse distante nos anos seguintes. No entanto, George ainda a convidou para produzir imagens para a arte gráfica de seu primeiro álbum solo, Wonderwall Music (1968).

A relação de Kirchherr e Sutcliffe foi tema do filme Backbeat (1994), com Stephen Dorff e Sheryl Lee. "Astrid foi quem influenciou nossa imagem mais do que qualquer outra pessoa. Isso nos fez parecer bem", disse certa vez George sobre ela.