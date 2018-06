Morre, aos 89 anos, Cecil Taylor, expoente do free jazz

Cecil Taylor, o visionário pianista que revolucionou o jazz ao lançar o movimento free jazz no final dos anos 1950, morreu aos 89 anos em sua casa no Brooklin, em Nova York, na última quinta-feira. O anúncio foi feito pelo representante legal de Taylor, Adam C. Wilner, por telefone, à Associated Press, sem fornecer maiores detalhes sobre a morte do músico. Taylor nasceu em Nova York no dia 25 de março de 1929. Ele lançou seu primeiro disco Jazz Advance, em 1956. O pianista também era conhecido como poeta e costumava ler alguns de seus poemas em seus shows. Taylor voltou aos palcos em 2016, já bastante debilitado, usando uma bengala e apoiado no braço de um assistente. O pianista foi aplaudido de pé.