Morre aos 70 anos a cantora francesa France Gall

PARIS - A cantora francesa France Gall, de 70 anos, morreu na manhã deste domingo, 07, em decorrência de um câncer, informou sua assessora de imprensa, Geneviève Salama.

Gall representou o Luxemburgo no Festival da Canção Eurovision em 1965, com a música "Poupée de Cire, Poupée de Son", do compositor Serge Gainsbourg.

France Gall, que nasceu em Paris em 1947, morreu "depois de ter desafiado por dois anos, com discrição e dignidade, o reaparecimento de um câncer", afirmou Salama no comunicado. /AFP