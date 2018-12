Morre aos 61 anos o guitarrista Guto Barros

O guitarrista Guto Barros morreu, nesta terça, 25, aos 61 anos, no Rio de Janeiro. As causas da morte do músico ainda não foram divulgadas pela família, que informou a respeito de sua morte por meio das redes sociais.

Durante os anos 1980, Guto Barros foi guitarrista da banda de Lobão, tendo gravado o disco Ronaldo foi pra Guerra, de 1984.

Formado na Berklee College of Music, o instrumentista atuou também ao lado de Evandro Mesquita quando o ator e vocalista da Blitz se lançou em carreira solo.

Guto Barros também compôs a formação da banda Aerosex durante a década de 1990.