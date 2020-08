Morre, aos 38 anos, o cantor e compositor Justin Townes Earle

O cantor e compositor Justin Townes Earle morreu aos 38 anos. O anúncio foi feito em sua página do Facebook, mas a causa da morte não foi revelada.

"É com muita tristeza que informamos a morte no nosso filho, marido, pai e amigo Justin. Muitos de vocês se apoiaram em sua música e em suas letras ao longo dos anos e esperamos que a música dele continue os guiando em suas jornadas. Sentiremos a sua falta, querido Justin" foi a mensagem deixada para seus fãs.

O escritor Stephen King, um de seus fãs, lamentou a morte de Justin Twones Earle no Twitter.

It appears that Justin Townes Earle has died. I hope it's a hoax but fear it is not. What a loss. — Stephen King (@StephenKing) August 24, 2020

Filho do cantor Steve Earle, Justin Townes Earle, que já teve problemas com bebida e passou por clínicas de reabilitação, lançou ao lango de sua carreira Yuma (2007), The Good Life (2008), Midnight at the Movies (2009), Harlem River Blues (2010), Nothing's Gonna Change The Way You Feel About Me Now (2012), Single Mothers (2014), Absent Fathers (2015), Kids in The Street (2017) e The Saint of Lost Causes (2019).

