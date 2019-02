Morre Andy Anderson, ex-baterista da banda The Cure

O britânico Andy Anderson, que foi baterista da banda inglesa The Cure na década de 1980, morreu aos 68 anos, na terça-feira, 26, em sua casa no Reino Unido, por causa de um câncer. Anderson se uniu à banda The Cure em 1983 e participou dos álbuns Japanese Whispers, The Top e Concert, além de gravar o single The Love Cats.

Além disso, ao longo de sua carreira, colaborou com outros artistas como Peter Gabriel, Iggy Pop e Mike Oldfield.

Laurence Tolhurst, um dos fundadores do The Cure, confirmou a notícia em um comunicado e acrescentou que foi um “pequeno consolo” saber que o amigo morreu pacificamente em sua casa.