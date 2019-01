Milton Nascimento fará turnê com músicas do Clube da Esquina

Um dos movimentos mais importantes da música brasileira, o Clube da Esquina será tema de turnê com um de seus principais fundadores: Milton Nascimento. E lá se vão quatro décadas desde os lançamento dos álbuns Clube da Esquina (1972) – com a capa icônica do fotógrafo Cafi, que morreu no último dia 1.º– e Clube da Esquina 2 (1978).

A turnê Clube da Esquina terá início no dia 16 de março, em Juiz de Fora. Em São Paulo, o show será apresentado no Espaço das Américas (R. Tagipuru, 795, Barra Funda), no dia 27 de abril, às 22h30, e os ingressos começam a ser vendidos nesta terça, 8, a partir das 14h, nas bilheterias do local e também no site www.ticket360.com.br. Os valores variam de R$ 140 a R$ 320.

As recentes datas comemorativas dos dois álbuns do Clube da Esquina – o 1.º fez 45 anos em 2017 e o 2. º, 40 anos em 2018 – fizeram com que Milton pensasse nesse projeto. No repertório, ele promete resgatar os clássicos dos dois álbuns, com atenção maior ao primeiro trabalho, incluindo “músicas que o público nunca escutou ao vivo”.

Haverá ainda canções retiradas dos discos Minas e Geraes, “que vieram entre os dois álbuns do Clube e que possuem total ligação com os mesmos”, explica Milton, em texto publicado em seu Facebook. No setlist previsto, estão canções como O Trem Azul, Clube da Esquina 2, Cravo e Canela, Maria, Maria, Para Lennon e McCartney.

A turnê passará ainda por Belo Horizonte (30/3), Brasília (13/4), Rio (17 e 18/5), Curitiba (1/6), e seguirá para a Europa em junho, incluindo cidades como Paris e Lisboa.

SUGESTÃO DE SET LIST:

1- CLUBE DA ESQUINA 1

2- PARA LENNON E MCCARTNEY

3- TUDO O QUE VOCÊ PODIA SER

4- CAIS

5- O TREM AZUL

6- CRAVO E CANELA

7- DOS CRUCES

8- UM GIRASSOL DA COR DE SEU CABELO

9- CLUBE DA ESQUINA 2

10- PAISAGEM DA JANELA

11- LILIA

12- NADA SERÁ COMO ANTES

14- MISTÉRIOS

15- NASCENTE

16- CANÇÃO AMIGA

17- MARIA, MARIA

18- NUVEM CIGANA

_______________________

19 - VOLVER A LOS 17

20 - PAULA E BEBETO

21 - FÉ CEGA, FACA AMOLADA

22 - PONTA DE AREIA

23 - FRANCISCO