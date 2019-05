Mick Jagger publica vídeo pulando e dançando, após cirurgia cardíaca

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, parece estar plenamente recuperado da operação de coração à qual foi submetido em abril ao divulgar em seu perfil no Twitter um vídeo no qual é possível vê-lo pulando e dançando.

Em abril, Jagger, que tem 75 anos, foi submetido nos EUA a uma substituição de válvula aórtica por cateter, um procedimento pouco invasivo que permite reparar a válvula sem ter que secionar o tórax, o que reduz bastante o período de recuperação.

A intervenção cirúrgica obrigou os Stones a adiarem a tão aguardada turnê pela América do Norte.

No vídeo divulgado no Twitter, o lendário vocalista aparece dançando energicamente e pulando diante de um espelho em um estúdio de dança.

Os Rolling Stones iniciariam em abril a turnê No Filter por Estados Unidos e Canadá, com a primeira apresentação em Miami, em 20 de abril, e previsão de terminar em Oro Medonte, nos arredores de Toronto, em 29 de junho.

No final de março, os Stones emitiram um comunicado informando que os médicos tinham aconselhado Jagger a não realizar a turnê porque precisava fazer um tratamento médico, sem especificar então quais eram os problemas de saúde. Dias depois, a assessoria do grupo informou que o cantor seria submetido a uma cirurgia no coração.