Mick Jagger produz terceiro filme sobre James Brown

Um novo documentário sobre a vida de James Brown está sendo produzido por Mick Jagger e pelo baterista e produtor Questlove para estrear em 2023. O especial terá quatro partes e levará o nome de James Brown: Say It Loud (James Brown: Diga em Voz Alta). A direção será de Deborah Riley Draper, um nome em ascensão nos projetos de militância racial nos Estados Unidos. Seu documentário Olympic Pride, American Prejudice, de 2016, conta a história de 18 atletas estadounidenses que desafiaram Hitler e Jim Crow para competir nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim.

Leia Também A venda do patrimônio de Brown

Em um comunicado, Mick Jagger disse estar “emocionado” por ser o produtor-executivo do projeto. Ele já havia se envolvido, em 2014, na produção da cinebiografia Get On Up, com o ator Chadwick Boseman no papel Brown. E, no mesmo ano, colocado dinheiro em outro projeto em nome do rei do funk: o documentário da HBO chamado Mr. Dynamite: The Rise of James Brown. A influência de Brown na carreira de Jagger é definitiva. “Ele foi um artista brilhante que me inspirou desde o início e estava profundamente comprometido com o movimento dos direitos civis. Sempre admirei James e aprendi muito com ele”, disse o roqueiro. Questlove e Black Thought também falaram sobre o projeto: “A vida de James Brown é significativa não apenas para entender seu imenso impacto musical, que nos inspira e a outros artistas até hoje, mas também pela profunda e duradoura impressão que ele teve na cultura americana.”