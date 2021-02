Mick Jagger narra filme em homenagem aos 150 anos do Royal Albert Hall

LONDON - A casa de shows britânica Royal Albert Hall iniciou nesta terça-feira as comemorações de seu 150º aniversário, divulgando um vídeo curto narrado pelo roqueiro Mick Jagger e prestando homenagem a apresentações ao vivo.

Your Room Will Be Ready combina imagens de arquivo de shows de entretenimento e de programas políticos no Royal Albert Hall, assim como de eventos esportivos, além de imagens da casa londrina vazia durante a pandemia de covid-19.

Leia Também Rolling Stones tornam-se a primeira banda no topo das paradas britânicas em seis décadas diferentes

Jagger, que se apresentou com os Rolling Stones quatro vezes no Royal Albert Hall nos anos 1960, lê o poema de W.H. Auden For Friends Only no vídeo de 90 segundos.

"Tenho algumas lembranças maravilhosas de me apresentar lá com os Stones nos anos 1960, quando uma ou duas vezes a coisa ficou meio louca, com fãs entusiasmados se juntando a nós no palco e quase levando o show a um fim abrupto - mas seguimos em frente e nos divertimos muito", disse Jagger em um comunicado.

O filme conta com vídeos de nomes como Jimi Hendrix, Diana Ross, Luciano Pavarotti, Adele e Stormzy, além de imagens históricas do primeiro-ministro do Reino Unido nos tempos da guerra, Winston Churchill, e do físico alemão Albert Einstein falando no local.

"(O filme não é) somente uma comemoração de apresentações do passado glorioso do Hall, mas também o sentimento de anseio por algumas das coisas para se esperar quando pudermos estar juntos novamente", disse o diretor Tom Harper.