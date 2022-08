Mick Jagger faz homenagem a Charlie Watts após 1 ano da morte do baterista

No dia que completa um ano da morte do baterista Charlie Watts, Mick Jagger prestou uma homenagem, nesta terça, 24, ao amigo e colega de banda nos Rolling Stones. Em sua conta no Twitter, Jagger compartilhou imagens de Watts e, tendo Till the Next Godbye como trilha sonora, escreveu: "Sinto falta de Charlie porque ele tinha um grande senso de humor. Costumávamos sair bastante e ter momentos interessantes," escreveu. "Adorávamos esportes: íamos ao futebol, íamos a jogos de críquete e tínhamos outros interesses além da música."

Watts morreu aos 80 anos em 24 de agosto de 2021. Os Stones voltaram aos palcos desde então - Steve Jordan entrou como novo baterista. Desde então, ele foi lembrado pelos colegas em diversas oportunidades - em maio, Jagger escreveu: "Sinto falta dele como músico e como amigo."

Thinking of Charlie today pic.twitter.com/zkP5CwZthe — Mick Jagger (@MickJagger) August 24, 2022

A vida e carreira de Watts serão lembradas em uma biografia - Charlie’s Good Tonight: The Authorised Biography of Charlie Watts é o nome do livro, que deverá ser lançado em 15 de setembro no Reino Unidos e 11 de outubro nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de ser publicada no Brasil.

Além de texto escrito por Andrew Loog Oldham, que foi agente e produtor dos Rolling Stones, o projeto terá o prefácio escrito por Mick Jagger e Keith Richards.