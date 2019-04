Mick Jagger agradece aos fãs pelo carinho após passar por cirurgia cardíaca

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, foi submetido a uma cirurgia de substituição de válvula cardíaca e está com “ótima saúde”, informou nesta sexta, 5, a revista Billboard. Os médicos conseguiram acessar a válvula pela artéria femural e monitoraram o cantor, de 75 anos, em caso de quaisquer complicações. Em suas redes, Jagger agradeceu o carinho dos fãs. “Estou me sentindo muito melhor agora e me recuperando.”

O procedimento, conhecido como implante valvular aórtico percutâneo (TAVR, na sigla em inglês), é uma alternativa cada vez mais usada em substituição à cirurgia de válvula cardíaca, que requer abertura do tórax. O TAVR normalmente permite internações hospitalares mais curtas e uma recuperação mais rápida.

Jagger anunciou em sua conta no Twitter no domingo que o grupo adiaria a turnê pelos EUA e pelo Canadá para que tivesse tempo de se recuperar de um tratamento médico, sem dar mais detalhes na ocasião.