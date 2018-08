Michael Jackson traça plano de fuga para o Brasil Um juiz recusou o pedido de redução da fiança de US$ 3 milhões de Michael Jackson, acusado de abuso sexual contra menor, de acordo com um documento divulgado ontem. O juiz citou a grande fortuna do cantor e um possível plano de fuga para o Brasil como os principais motivos de sua decisão. "O acusado pode contratar serviços de aviões particulares e tem viajado freqüentemente para fora das fronteiras dos Estados Unidos" diz o documento, assinado pelo juiz Rodney Melville, da Corte Superior do Condado de Santa Barbara. O juiz disse que uma transcrição secreta do júri "proporcionou evidências detalhadas" de que Jackson tentou fazer acordos para que a família do menino que o acusa de abuso sexual viajasse para o Brasil e que declarações da família indicam que "isto estava sendo feito contra a sua vontade". De acordo com o documento, Jackson disse que se reuniria com eles no Brasil. "Tomando a prova como correta, isto demonstraria a seriedade do crime e a maneira como acusado lida com situações difíceis", afirma o documento. Melville também deu a entender que Jackson tentou conseguir de volta seu passaporte com as autoridades para poder viajar para a Inglaterra. Mesmo que não tenha feito a viagem, isso mostra que o cantor pode tentar sair do país antes de seu julgamento, marcado para 31 de janeiro, e nenhum "valor menor que US$ 3 milhões seria forte o suficiente para fazê-lo voltar e comparecer às audiências", escreveu o juiz. O advogado de Jackson não comentou a decisão. Tanto os advogados de acusação, como os de defesa, estão proibidos de falar sobre o caso com a imprensa. No pedido de redução da fiança, a defesa ressaltou as contribuições para obras de caridade feitas por Jackson, sua falta de antecedentes criminais e seus laços com o condado de Santa Barbara. O juiz reconheceu a ligação do cantor com a comunidade onde foi feito o pedido, mas disse que Jackson "é uma pessoa única que tem laços importantes em todo o país e em todo o mundo". Sobre a falta de antecedentes criminais, o juiz disse que isso "pesa parcialmente", com as alegações anteriores de abuso sexual contra um menor, em referência a uma investigação de 1993 que foi encerrada após um acordo com a família acusadora. Jackson, de 45 anos, se declarou inocente de ter cometido atos lascivos com um menor, oferecer substâncias tóxicas e conspirar para raptar uma criança, manutenção em cárcere privado e extorsão.