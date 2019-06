Michael Jackson morreu com quantos anos? Essa e outras respostas sobre o rei do pop

Neste dia 25 de junho de 2019, relembram-se os dez anos da morte de Michael Jackson, a estrela do pop que mudou o mundo com suas canções e movimentos de dança, mas não ficou livre das polêmicas ao longo da sua vida — e mesmo após a sua morte. Confira abaixo perguntas e respostas sobre a carreira e a música do astro.

Michael Jackson morreu com quantos anos?

Michael Jackson tinha 50 anos quando morreu, no dia 25 de junho de 2009, na sua casa no North Carolwood Drive, no bairro Holmby Hills, em Los Angeles (EUA). Ele foi pronunciado morto no Ronald Reagan UCLA Medical Center. Ele morreu após uma parada cardíaca causada pela overdose do anestésico Propofol. Seu médico, Conrad Murray, foi condenado à prisão por "homicídio involuntário", e foi liberado depois de dois anos por bom comportamento (a sentença era de quatro anos).

Como é o documentário "Deixando Neverland" sobre Michael Jackson?

O documentário é construído com o depoimento de James Safechuck e Wade Robson. Os dois alegam que Jackson abusou sexualmente deles nos anos 1990.

O filme da HBO se concentra no depoimento das vítimas (e das famílias), com imagens do rancho de Michael Jackson em Santa Bárbara, o Neverland, e conteúdo de arquivo, incluindo uns poucos depoimentos do cantor e fotos e objetos das famílias. Deixando Neverland se diferencia, nesse aspecto, das denúncias jornalísticas do movimento #MeToo, caracterizadas por extensa apuração documental e com testemunhas.

Clique aqui para saber mais sobre as histórias.

Quais as músicas de mais sucesso de Michael Jackson?

Como artista solo, 13 singles de Michael Jackson foram #1 na Billboard 200, a parada americana — o maior número por um artista masculino —, além de 4 músicas do Jackson 5.

Na carreira solo, são elas: Say Say Say (com Paul McCartney), Billie Jean, Beat It, Rock With You, Man In The Mirror, The Way You Make Me Feel, Black Or White, I Just Can't Stop Loving You (com Siedah Garrett), Bad, Dirty Diana, Don't Stop 'Til You Get Enough, Ben, You Are Not Alone.

Do Jackson 5: I'll Be There, I Want You Back, ABC, The Love You Save/ I Found That Girl.

Como Michael se tornou famoso e se tornou o rei do pop?

Desde 1965, Michael já tocava na banda da família, os Jacksons Brothers — quando ele começou a cantar, no mesmo ano, o nome mudou para Jackson 5. Em 1968, depois de anos de turnês abrindo shows para artistas como Gladys Knight e Etta James, o grupo assinou com a histórica gravadora Motown. Ali, a revista Rolling Stone já o descrevia como um "jovem prodígio" com "talentos musicais incríveis", e ele logo se tornou a liderança da banda. Em 1970, I Want You Back foi o primeiro single do grupo a atingir o #1 na parada americana. Em 1971, a família se mudou para Encino, Califórnia, e nessa época Michael já era um ídolo adolescente em início de carreira solo (foram quatro álbuns de estúdio com a Motown até 1975, dando início à sua trajetória meteórica).

Qual foi a causa de sua morte?

Michael Jackson morreu após uma parada cardíaca causada pela overdose do anestésico Propofol. Seu médico, Conrad Murray, foi condenado à prisão por "homicídio involuntário", e foi liberado depois de dois anos por bom comportamento (a sentença era de quatro anos).

Por que MJ usava luvas?

Michael Jackson começou a usar luva para esconder o vitiligo, sua doença de pele. A luva ficou célebre no vídeo da música Billie Jean, e depois se tornou um acessório registrado conforme o cantor percebia a repercussão.

O dermatologista de Jackson, Dr. Arnie Klein, afirma que Jackson sofria de vitiligo, uma doença que causa blocos de pele clara, bem como de uma forma de lupus, motivo de inflamações e descascamento da pele.

Quando Michael Jackson iniciou carreira solo?

O Jackson 5 já era um grupo famoso quando, entre 1972 e 1975, Michael Jackson lançou quatro álbuns de estúdio com a gravadora Motown: Got to Be There (1972), Ben (1972), Music & Me (1973), e Forever, Michael (1975). As faixas-título dos dois primeiros álbuns também venderam muito como singles, bem como um cover de Bobby Day, Rockin' Robin.

O grande estouro, porém, começou com Off The Wall (1979), já na Epic Records (CBS). Ali, Jackson começou a explorar sons e produções mais complexas. Foram quatro hits (Off The Wall, She's Out of My Life, Don't Stop 'Til You Get Enough e Rock With You), #4 na Billboard e mais de 20 milhões de cópias vendidas. Foram ainda cinco American Music Awards, um Grammy e o início de uma década de ouro para o cantor.

Em que ano Michael Jackson veio para o Brasil?

A primeira vez de Michael Jackson no Brasil foi em 1974, aos 16 anos, para apresentações dos Jackson 5. Na ocasião, ele já era a grande sensação e principal compositor das músicas do grupo. Além de São Paulo, fez shows em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Clique aqui para lembrar.

Já consagrado no mundo da música, Michael Jackson retornou ao Brasil em 1993 para fazer dois shows em outubro daquele ano no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Cerca de 200 mil pessoas assistiram aos shows.

Um dos carros da comitiva do cantor, durante um passeio pela cidade, atropelou dois adolescentes e Márcio Alberto de Paulo, com 15 anos na ocasião, quebrou a perna. Jackson foi visitar o garoto no hospital.

Em 1996, Michael Jackson visitou o Brasil para gravar por aqui cenas do seu clipe They Don't Care About Us. O cantor subiu o morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, e filmou também no Pelourinho, em Salvador.