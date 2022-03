Michael Bublé sempre encontra um caminho, que vai do soul ao pop

Michael Bublé tinha muito a compartilhar nos primeiros cinco minutos de um recente bate-papo por chamada de vídeo. Ele odeia ter que ir ao banheiro no cinema, porque fica estressado só de pensar que pode perder um ponto crucial da trama. E pediu desculpas por tomar uma sopa cremosa de legumes diante da câmera. E também não gostou muito de The Matrix Resurrections, a sequência da franquia de ficção científica de 2021. Dito isso, ele adora Keanu Reeves, que mora na sua rua em Los Angeles. Embora nunca tenham se encontrado, toda vez que Bublé e sua família passam pela casa do ator, eles dizem em voz alta: “Oi, Keanu”.

“Ele também é canadense”, destacou o cantor. “Então sentimos essa vontade gigante de dizer: ‘Ei, a gente tem uma conexão’”.

Bublé, que completou 46 anos no outono passado, construiu sua carreira com essas conexões imediatas. Talvez você o tenha visto em um de seus especiais de Natal televisionados, onde ele canta músicas natalinas ao lado de estrelas como Barbra Streisand, Jimmy Fallon e Caco, o Sapo. Talvez você tenha assistido suas muitas aparições em The View, The X Factor, 30 Rock, Vila Sésamo ou qualquer programa de entrevistas que você possa imaginar. O tradicional artista de showbiz é uma espécie em extinção, mas Bublé, um cantor excepcionalmente simpático que pode se encaixar perfeitamente em qualquer música, sala ou situação, se fez neste modelo clássico.

Bublé é mais famoso por reinterpretar músicas de outras pessoas. Seus gostos advêm de um profundo conjunto de épocas e gêneros: Dean Martin, Louis Prima, Bee Gees, Nat King Cole, Justin Timberlake, The Drifters e muitos, muitos mais. Em Higher, seu novo álbum, lançado em 25 de março, ele canta A Nightingale Sang in Berkeley Square, que ficou famosa na voz de Vera Lynn em 1940, e logo depois vem Make You Feel My Love, uma música de Bob Dylan de 1997 também regravada por Adele em 2008.

A linha que costura essas seleções aparentemente díspares é sua voz animada e melíflua, capaz de amarrar todo e qualquer material no reino de um romance genuíno. O compromisso sincero de Bublé com músicas escritas para muitas gerações de amantes lhe rendeu popularidade nas mais várias demografias. Ele lançou quatro álbuns que chegaram ao primeiro lugar nas paradas da Billboard e vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo, apesar de nunca ter se alinhado com as tendências pop contemporâneas em nenhum momento da carreira.

“É difícil categorizar o que faço. Acho que as pessoas gostariam de uma categoria, e eu lutei contra isso a minha vida toda”, disse ele com muita naturalidade. “Eu me classifico como um cantor de soul que ama o grande cancioneiro americano, mas adora compor músicas pop. É um lugar muito estranho para se viver.”

A paixão de Bublé pelos clássicos foi fomentada durante sua infância em Burnaby, no estado da Columbia Britânica. Seu avô, que era encanador, tocava músicas dos anos 40 e 50 e explicava suas histórias para Bublé, que então “se apaixonou pela profundidade do que as músicas significavam para aquela geração”. Ele se autodenominou como um “menino nerd” sem “namoradas” e disse que seu crescente interesse por música era uma maneira de se sentir único.

“Eu não era daqueles caras que queriam se vestir com roupas retrô”, disse ele. “A música simplesmente me comoveu, então eu sabia, mesmo naquela idade, que era tudo o que eu queria.”

Estilo fora do mercado

Sua intenção de seguir carreira de cantor com um estilo fora do mercado de música jazz de big band o levou por alguns caminhos sinuosos. Os shows em boates eram “os bons”, disse ele. Mais humilhantes eram os navios de cruzeiro e as apresentações em shopping centers. E o pior de tudo eram os telegramas cantados: por US$ 20 ele cantava para uma aniversariante sortuda da rede canadense de restaurantes White Spot.

Em 2000, Bublé foi contratado para se apresentar no casamento de uma das filhas de Brian Mulroney, ex-primeiro-ministro do Canadá, e ali conheceu o produtor David Foster. Depois de um tempo, ele convenceu Foster a contratá-lo para seu selo dentro da Warner, com a ressalva de que Bublé teria de levantar por conta própria o orçamento para fazer um novo álbum. O resultado foi o LP de 2003 Michael Bublé, que colocou vários singles nas paradas da Billboard Adult Contemporary e ganhou disco de platina.

Humildade

Quando se destacou, Bublé estava se aproximando dos 30 – jovem para o mundo, mas não para a indústria da música. Mesmo que alguns executivos da gravadora tenham se chocado com sua idade, a vantagem era que ele estava pronto para enfrentar seu momento com a devida humildade, quando o momento finalmente chegou. “Eu estava tão atrasado para esta festa, que já era quem eu era”, disse ele. Os anos de dureza também inculcaram uma implacável ética de trabalho que, em retrospecto, veio com compensações. “Eu estava cego para qualquer coisa que não fosse a ascensão na carreira – me tornar o maior cantor, o maior compositor, o maior artista”, disse ele. “Tudo o que fiz foi em direção a esse objetivo, nunca parei para cheirar as rosas.”

Ele perdeu aniversários e casamentos de amigos e raramente explorava as cidades onde se apresentava. O que veio foi um sucesso ainda maior, tanto profissional quanto pessoal: em 2011, ele se casou com a atriz argentina Luisana Lopilato e lançou Christmas, um disco de canções natalinas que continua sendo o mais vendido de sua carreira. Mas quando seu ímpeto comercial diminuiu momentaneamente com Nobody but Me, em 2013, “foi a primeira vez que eu senti uma sensação de pânico”, disse ele, fazendo uma pausa para deixar o pensamento no ar. “Senti que meu falso eu tinha começado a tirar o melhor de mim – comecei a duvidar de mim mesmo, de quem eu era e do que queria fazer.”

Em 2016, ele soube que seu filho mais velho, Noah, então com 3 anos, tinha uma forma rara de câncer de fígado. “Eu me lembro de pensar que, pela primeira vez, pude ver tudo com uma clareza absoluta”, disse Bublé. “Foi quando comecei a ter uma relação muito mais saudável com essa coisa que faço – essa pessoa que você se torna quando sai em turnê.” (Depois de alguns meses de quimioterapia, Noah entrou em remissão.) Bublé começou a prestar mais atenção à sua forma física para conseguir manter a resistência necessária para apresentações longas. E também se permitiu abrir o processo criativo, depois de anos daquilo que chamou de uma abordagem de “microgerenciamento” de seus trabalhos anteriores. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU