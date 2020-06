Metropolitan Opera de Nova York cancela temporada de outono por coronavírus

A Metropolitan Opera de Nova York (Met) anunciou nesta segunda-feira, 1º, que sua temporada 2020-2021 não será iniciada antes de 31 de dezembro, três meses mais tarde do que o previsto, devido à pandemia do novo coronavírus.

"Dada a enorme complexidade de organizar a programação do Met, não temos escolha a não ser cancelar a temporada de outono", disse o CEO, Peter Gelb, em um comunicado. "Não há como retomar uma ópera em setembro enquanto continuar o distanciamento social", acrescentou.

Leia Também Dicas para ouvir música clássica

A produção de Aída, de Giuseppe Verdi, prevista para 21 de setembro, foi cancelada, assim como a de O Anjo de Fogo, de Serguei Prokofiev, cujas apresentações começariam em 12 de novembro.

O novo calendário vai começar em 31 de dezembro, mas os detalhes ainda não foram anunciados.

A Flauta Mágica e Don Juan, de Wolfgang Amadeus Mozart, continuam na programação de 2021, conforme planejado, mas com apresentações já vistas em Nova York.

Devido à falta de tempo "para os preparativos técnicos necessários", os organizadores desistiram de apresentar as novas produções programadas, incluindo Don Juan, dirigida pelo belga Ivo van Hove.

Para compensar parte das datas canceladas, a Metropolitan Opera vai apresentar performances adicionais em fevereiro. O Met também anunciou que vai atrasar o início "sempre que possível" e que "está estudando reduzir a duração de algumas apresentações".

A cidade de Nova York vai entrar na primeira fase de desconfinamento na semana de 8 de junho. Essa primeira fase não inclui as artes cênicas, que terão que esperar pela quarta e última fase do plano de reabertura, com data ainda desconhecida.

Nenhum teatro ou sala de espetáculos de Nova York anunciou sua data de reabertura até agora.