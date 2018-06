Metallica recebe o chamado Nobel da Música

ESTOCOLMO - A banda de heavy metal norte-americana Metallica recebeu o prêmio musical Polar nesta quarta-feira, 14. Criado em 1989 por Stig Anderson, editor e empresário da banda sueca Abba, o prêmio se tornou uma honraria cobiçada tanto na música clássica quanto na popular.

"Receber o prêmio musical Polar é uma coisa incrível", disse Lars Ulrich, baterista e cofundador do Metallica, em um comunicado publicado no site da banda. "Ele nos coloca em uma companhia muito distinta. É um grande reconhecimento de tudo que o Metallica fez nos últimos 35 anos. Ao mesmo tempo, sentimos que estamos no auge, com muitos anos bons à nossa frente". Entre os homenageados anteriores estão Yo-Yo Ma, Paul Simon, Kronos Quartet, Patti Smith e Björk.

Fundado em 1981 por Ulrich e pelo guitarrista e vocalista James Hetfield, o Metallica é um dos grupos de rock de maior sucesso comercial da história, tendo vendido 110 milhões de discos em todo o planeta.

Dois prêmios são concedidos a cada ano, tradicionalmente para um artista clássico e outro popular. O comitê também premiou o Instituto Nacional de Música do Afeganistão e seu fundador, Ahmad Sarmast.

Os vencedores receberão os prêmios, que incluem um cheque equivalente a 124 mil dólares, em uma cerimônia de gala em Estocolmo no dia 14 de junho.