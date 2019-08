Metallica doa 250 mil euros para hospital pediátrico de oncologia na Romênia

O Metallica, banda norte-americana de heavy metal, doou 250 mil euros a uma associação romena que está construindo o primeiro hospital pediátrico de oncologia do país, informou o grupo na quarta-feira, 14.

A doação à Dauieste Viata (“Dê Vida”, em tradução livre), fundada em 2012, ocorreu após o quarto show da banda no país desde 1999, cujos ingressos esgotaram, de acordo com uma publicação da associação em sua página oficial do Facebook.

O donativo foi realizado pela fundação sem fins lucrativos All Within My Hands, indicou a banda.

A construção do hospital em Bucareste teve início em 2018 e é uma das poucas realizadas na Romênia nas últimas três décadas. O projeto deve ser finalizado em 2020, com doações de 260 mil indivíduos e cerca de 2 mil empresas até agora.

A Romênia detém uma das infraestruturas menos desenvolvidas da União Europeia devido a uma administração pública deficitária, corrupção e burocracias, apesar de anos de forte crescimento econômico e bilhões de euros financiados pela UE. O atual governo adiou repetidamente planos para construir três novos hospitais regionais para os quais a UE direcionou fundos.