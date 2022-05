Metallica chega a São Paulo para comemorar 30 anos de 'Nothing Else Matters'

A banda Metallica, que fará um show no próximo dia 10 de maio no Estádio do Morumbi, em São Paulo, chegará com uma boa efeméride a comemorar. Foi há 30 anos que o metal ganhou uma de suas melhores canções, ou baladas. Se pode ser considerado algo que faria bandas como o AC/DC, que nunca faz canções assim, se contorcer, Nothing Else Matters se tornou um dos maiores atos de um grupo do gênero. A música chegou a ser regravada por mais de 90 vezes e fez até Elton John, distante do universo do metal por natureza, considerar esta uma das melhores músicas já criadas no mundo.

Leia Também São Paulo sem Morumbi por causa do Metallica

Nothing Else Matters foi lançada em 1992 no Black Album e logo chegou ao décimo primeiro lugar no ranking Billboard Mainstream Rock Tracks para subir de forma vertiginosa em outros charts. Sua abrangência se deu imediatamente, levando gente que nunca foi do metal a regravá-la, como os Meninos Cantores de Viena, a popstar Miley Cyrus e a Orquestra Sinfônica de San Francisco. Ao todo, calcula-se mais de mil regravações. James Hetfield, vocalista da Metallica, criador da melodia, não sabia que estava fazendo algo tão poderoso, como disse em entrevista de 2012: “Eu pensei: ‘Nada é menos Metallica do que isso, é a última canção que alguém vai querer escutar’””.