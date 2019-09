Metallica cancela shows na Austrália e Nova Zelândia para tratamento do vocalista

O Metallica cancelou os shows que faria na Austrália e Nova Zelândia nos próximos dias por conta de uma recaída do vocalista e guitarrista James Hetfield, que será internado numa clínica para tratar do alcoolismo, anunciou na sexta-feira, 27, a banda americana numa nota postada no Twitter.

LEIA TAMBÉM > Metallica fará quatro shows no Brasil em 2020

"Como a maioria de vocês provavelmente sabem, nosso irmão James está batalhando com o vício há muitos anos. Ele agora, infelizmente, entrou novamente em um programa de tratamento para lutar em sua recuperação de novo", informou o grupo de metal, em nota assinada por "Lars (Ulrich), Kirk (Hammett) e Robert (Trujillo)" - os outros três membros da banda.

"Mais uma vez, estamos arrasados por incomodar muitos de vocês, especialmente nossos fãs mais leais que viajam grandes distâncias para testemunhar nossos shows", escreveram.

O primeiro show da banda na Austrália, dentro da turnê WorldWired, estava previsto para 17 de outubro em Perth. A etapa da Oceania da série de shows deveria terminar Auckland, Nova Zelânda, após oito apresentações.

O grupo disse que planeja reagendar as datas da turnê "assim que a saúde e o calendário permitirem". Da mesma forma, anunciou que todos os ingressos para shows cancelados serão reembolsados.

Hatefield já teve problemas com dependência de álcool e outras substâncias, que foram abordados no documentário sobre a banda Some Kind of Monster, de 2004.

O Metallica tem quatro shows agedados para 2020 no Brasil: em Porto Alegre (21 de abril), Curitiba (23), São Paulo (25l) e Belo Horizonte (27).