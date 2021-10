Metallica anuncia novas datas de shows no Brasil em 2022

A banda americana Metallica acaba de anunciar as novas datas dos shows para a turnê na América do Sul. A agenda, que foi adiada duas vezes por conta da pandemia, passa por quatro cidades brasileiras: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. Além disso, o grupo se apresenta em Buenos Aires, na Argentina, e em Santiago, no Chile.

"Como diz o ditado, a terceira vez é certeira, e estamos animados por estar neste espaço hoje para anunciar as datas reprogramadas da turnê sul-americana! Para aqueles de vocês que estiveram conosco nos últimos 18 meses, desde que os shows originais deveriam acontecer, obrigado por sua tremenda paciência", diz o comunicado no site da banda.

No Brasil, o Metallica começa a turnê por Porto Alegre, em 5 de maio, seguindo por Curitiba, 7 de maio, São Paulo, 10 de maio, e finalizando por Belo Horizonte, no dia 12. Os ingressos que foram comprados para as primeiras datas seguem valendo. Os shows vão contar com a participação da banda Greta Van Fleet e, no Brasil, serão abertos pela Ego Kill Talent.

Informações sobre reembolso podem ser verificadas no site de vendas. A partir de 8 novembro, ingressos adicionais ficarão disponíveis para compra. Os valores variam entre R$ 195 e R$ 740.

Inicialmente, a WorldWired Tour estava marcada para acontecer em abril de 2020. Com a pandemia, os shows passaram por um primeiro adiamento e foram remarcados para dezembro de 2020. No entanto, foram novamente adiados por conta do agravamento da situação com relação à covid-19.

Confira datas e locais dos shows