Matteo Bocelli canta música de 'O Rei Leão' para álbum de clássicos da Disney

Matteo Bocelli, filho do renomado tenor italiano Andrea Bocelli, lançou nesta sexta-feira uma nova versão da canção Can You Feel the Love Tonight, do filme O Rei Leão, como o primeiro single de um álbum com versões clássicas de músicas da Disney.

O álbum Disney Goes Classical será lançado por completo em outubro, disseram a Walt Disney Co e a Decca Records, pertencente ao grupo Universal Music.

O álbum apresenta músicas de filmes da Disney, incluindo Mogli: O Menino Lobo, Frozen e Aladdin, e músicas da Royal Philharmonic Orchestra. Entre os artistas, está a soprano norte-americana Renée Fleming.

Bocelli, de 22 anos, cantou anteriormente um dueto de Fall on Me com seu pai, exibido durante os créditos finais do filme de 2018 da Disney O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos.

Can You Feel the Love Tonight foi escrita por Elton John e Tim Rice, levando o Oscar de melhor música original em 1994.