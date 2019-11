Maroon 5 faz shows no Brasil em 2020; veja as datas

Depois de se apresentar no Rock in Rio 2017, o Maroon 5 volta ao Brasil em 2020. A banda tem quatro shows previstos para a primeira semana de março em São Paulo, Brasília, Recife e Rio de Janeiro.

Os shows no Brasil do Maroon 5 fazem parte de uma turnê pela América Latina que inclui, por ora, apresentações no Uruguai, Argentina e Colômbia.

Recentemente, a banda americana criada em 1994 lançou o single Memories.

Os ingressos começam a ser vendidos para o público geral no dia 28 de novembro pelo Eventim. Antes, haverá uma pré-venda nos dias 25 e 26 para clientes do cartão Elo.

Shows do Maroon 5 no Brasil em 2020

São Paulo

1.º de março, no Allianz Parque

Ingressos Pista Premium: R$ 680 Cadeira Superior: R$ 480 Pista: R$ 380 Cadeira superior: R$ 290

Brasília

3 de março, no Estádio Mané Garrincha

Ingressos Pista premium: R$ 660 Pista: R$ 360 Cadeira: R$ 480 Intermediária: R$ 380 Arquibancada: R$ 280 Camarote: R$ 480

Recife

5 de março, na Esplanada do Classic Hall

Ingressos Frontstage: R$ 640 Pista: R$ 350 Balcão: R$ 590

Rio de Janeiro