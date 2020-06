Marisa Monte faz um mergulho em sua obra no projeto 'Cinephonia'

Marisa Monte lança nesta sexta-feira, 26, a terceira fase de seu projeto Cinephonia, que deixa disponível nas plataformas de streaming 30 canções gravadas por ela e que até então só estavam registradas em vídeo, em formato VHS e DVD. Há também uma música inédita, Acontecimento (Hyldon), que nunca foi lançada por ela.

O lançamento de Cinephonia (Phonomotor e Sony Music) foi realizado em três etapas: estreou com Memórias (2001) – Ao Vivo, no dia 11 de junho; seguido por Hotel Tapes (1996) – Ao Vivo, no dia 19, e chega à última fase nesta sexta, 26, com Princípios (1989 – 1992) – Ao Vivo.

No material distribuído para a imprensa, Marisa comenta que todas as canções selecionadas para o projeto fazem parte “de trilhas sonoras dos meus registros audiovisuais, mas que não estavam disponíveis em áudio streaming”. Essa grande compilação é resultado de quatro anos de pesquisas da cantora e compositora, em parceria, desta vez, com arquivistas, biblioteconomistas, pesquisadores, restauradores de áudio e vídeo, técnicos em informática.

“Durante mais de 30 anos de atividade produzi e acumulei uma quantidade colossal de arquivos e informações nos diversos tipos de formatos e suportes existentes. Arquivos de áudio (de K7 a 2 polegadas), de audiovisual (de VHS a película), fotografias (papel, contatos e slides), partituras, clipping de imprensa, documentos, projetos gráficos, registros de ensaios, áudios de canções sendo compostas, manuscritos, projetos gráficos etc.”, conta Marisa.

Agora, em Princípios (1989 – 1992) – Ao Vivo, a cantora traz músicas como Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar), do Tim Maia, e Você Não Serve Pra Mim, de Renato Barros, que até então só estavam registradas no DVD Mais e que nunca tinham sido lançadas em disco. Elas fizeram parte do setlist de sua segunda turnê, originada a partir de seu segundo álbum, lançado em 1991.

Vale destacar ainda These Are The Songs (Tim Maia), que conta com participação de Ed Motta e integrou o repertório do primeiro audiovisual da carreira de Marisa, um especial para a TV Manchete, filmado em película e dirigido pelo Nelson Motta e pelo Walter Salles, que foi ao ar 1988. Ela e Ed tinham se conhecido no ano anterior. “Éramos ambos do Rio, fazíamos nossas primeiras apresentações por aí, tínhamos alguns amigos músicos em comum e logo nos aproximamos”, lembra ela, no material para a imprensa.

“Por algum motivo essa canção ficou fora do meu primeiro álbum, mas faz parte do registro audiovisual em home video e agora, 32 anos depois, finalmente está disponível em áudio.”