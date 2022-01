Marisa Monte adia turnê após testar positivo para a covid; outros artistas também cancelaram shows

A cantora Marisa Monte adiou shows da turnê do seu novo álbum, Portas, por ter contraído a covid. Em comunicado, ela afirmou ter descoberto nesta terça, 11, com um exame de PCR, feito na tarde de segunda, 10. Marisa segue assintomática, com as três doses da vacina e isolada em casa.

“Vínhamos trabalhando nos preparativos da tour com todo cuidado, fazendo testes diários, acompanhando com atenção os números de contágio e avaliando os riscos para a nossa equipe e para o público. Essa semana, com a escalada vertiginosa de casos, ficou claro que se tornou impossível seguir com nossos planos”, afirmou a nota.

A equipe da cantora já estuda novas datas, que serão divulgadas ainda hoje. “Estamos avaliando as demais datas da temporada de São Paulo, dia a dia, na certeza que faremos a escolha certa em nome da segurança e do bem-estar de todos. Sinto muito por ter nosso encontro adiado, mas o momento é de priorizar os cuidados com a saúde de todos”, finalizou a cantora.

Outros artistas também cancelam shows; Bahia e Fortaleza criam decretos para impedir grandes aglomerações

Lulu Santos adiou shows da turnê que faria por dois meses, em janeiro e fevereiro por causa da piora da pandemia. O cantor já tinha cancelado um show no Rio no dia 6 de janeiro após oito pessoas de sua equipe se contaminarem com Covid-19.

Já Marina Sena, dona do hit ‘Por Supuesto’, adiou apresentações nos dias 8 e 9 de janeiro. “Diante dos números crescentes de casos positivos da variante Ômicron e pela Influenza, Marina Sena e sua equipe, em acordo com o Cine Joia, decidiram adiar os shows que aconteceriam nos próximos dias 8 e 9 de janeiro. Estamos atravessando uma maré de incertezas, mas certos de que devemos tentar ao máximo reduzir os danos da pandemia” afirmou sua assessoria por meio de nota.

A casa de shows Studio SP, localizada na Rua Augusta, cancelou toda a sua agenda de janeiro, adiando shows de Tom Zé, Tulipa Ruiz, Art Popular e Acadêmicos do Baixa Augusta para datas em fevereiro, março e abril.

Diogo Nogueira, Israel e Rodolffo, Jota Quest, Duda Beat, Anitta e Nando Reis também cancelaram shows. Além dos artistas, o poder público também começou a se mobilizar.

Shows que estavam marcados para ocorrer durante janeiro em Fortaleza foram adiados por causa do decreto estadual que reduziu a quantidade máxima de público para 250 pessoas em ambientes fechados e 500 em abertos. A decisão foi publicada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), no dia 6 de janeiro.

Já o governador da Bahia, Rui Costa (PT), publicou a decisão no dia 10 de janeiro, que exige a redução do público dos shows para até 3 mil pessoas. Antes, a capacidade nos eventos era de até 5 mil pessoas. Shows de Baiana System e Pitty, marcados para o Circuito Verão 22, no dia 15 de janeiro, foram adiados pelo organizador do evento.