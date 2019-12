Marie Fredriksson, do duo Roxette, morre aos 61 anos

A cantora Marie Fredriksson, do duo Roxette, morreu aos 61 anos. A musicista sueca enfrentava um câncer no cérebro desde 2002.

Na época, ela foi diagnosticada com um tumor após sofrer um desmaio. Ao lado do parceiro Per Gessle, o duo omeçaria uma turnê no ano seguinte, mas a cantora dos hits Joyride e The Look precisou pausar a carreira para fazer tratamento.

Enquanto tratava o tumor, a cantora teve de enfrentar um processo de plágio. O compositor compositor sueco Stephan Malmstedt, entrou com umprocesso em Londres contra o grupo por ter supostamente roubado uma de suas canções, dado prejuízo a ele e causado "sete anos de trauma emocional".

Ele acusou Per Gessle, do Roxette, de ter copiado sua canção Jenny and I no hit Sleeping in My Car, de 1993. Disse que mandou uma cópia da canção original paraa gravadora da banda, a EMI, em 1991.