Mariana Aydar participa de entrevista ao vivo na TV Estadão; mande perguntas

A cantora e compositora Mariana Aydar dará entrevista ao vivo à subeditora do Caderno 2, Adriana Del Ré, nesta quinta, 12, às 14h30, no estúdio da TV Estadão, e também cantará algumas músicas. O bate-papo será exibido na página do Facebook do Caderno 2, o Cultura Estadão, e você pode participar enviando perguntas.

Mariana vai falar sobre seu novo disco, Veia Nordestina, cujo repertório ela apresenta no show de lançamento do trabalho no Sesc Pinheiros, em São Paulo, na sexta-feira, 13, às 21h.

Veia Nordestina, seu álbum de forró, é resultado de um projeto que teve início em março, quando ela começou a lançar as canções do disco em formato de EPs. As faixas dos 3 primeiros EPs, lançados ao longo do ano, se uniram às canções do 4.º, formando assim um disco cheio.