Mariah Carey e Billie Eilish comandarão show beneficente para combate ao coronavírus

Mariah Carey, Billie Eilish e Tim McGraw comandarão um show beneficente no domingo, tocando em suas casas, para arrecadar dinheiro e ajudar a combater a disseminação do coronavírus , anunciou a rede de televisão Fox na quarta-feira, 25.

O especial de uma hora, que será apresentado por Elton John e transmitido pelas estações de rádio da Fox e da iHeart, é o primeiro grande evento de âmbito nacional nos Estados Unidos para usar o apelo de celebridades para ajudar as pessoas afetadas pela doença.

O IHeart Living Room Concert for America também contará com apresentações de Alicia Keys, Backstreet Boys e Billie Joe Armstrong, vocalista do Green Day. Todos eles vão se gravar em casa com celulares ou outros equipamentos.

O especial visa homenagear os profissionais de saúde e aqueles nas linhas de frente dos esforços para enfrentar a pandemia, que está sobrecarregando os hospitais, e também incentivará os espectadores a doarem para as instituições de caridade Feeding America e First Responders Children’s Foundation.

Músicos como John Legend e Chris Martin, líder do Coldplay, não demoraram para se mobilizar na internet agora que Estados norte-americanos emitiram ordens de interdição e de permanência em casa, realizando shows gratuitos em casa e transmitidos em redes sociais.

Outros têm feito contribuições individuais a hospitais e organizações sem fins lucrativos, à medida que o coronavírus se espalha pelo país.

Entre eles estão o cantor James Taylor, que nesta semana doou 1 milhão de dólares ao Massachusetts General Hospital, e Rihanna, cuja fundação deu 5 milhões para instituições de caridade fornecerem alimento e equipamento de proteção a agentes de saúde.

A Fox informou que o IHeart Living Room Concert for America será transmitido às 21h de domingo.