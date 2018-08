Maria Rita ganha o Grammy de artista revelação A cantora Maria Rita ganhou o prêmio de artista revelação no Grammy Latino, entregue na noite desta quarta-feira no auditório Shrine, em Los Angeles. A filha de Elis Regina já havia sido premiada com o Grammy de melhor álbum de MPB. Além disso, a canção A Festa, de Milton Nascimento, que a cantora gravou em seu álbum de estréia, foi a vencedora na categoria melhor música brasileira. "Eu não tinha expectativas para esta noite", disse Maria Rita nos bastidores da festa, abraçada a seus dois Grammys. "E agora estou segurando dois desses! Quando eu era pequena, costumava assistir à entrega do Grammy com a minha família, e nós todos sabíamos como era importante para os artistas envolvidos. Agora sou uma de vocês", disse a cantora ao receber o segundo prêmio. Na categoria Brasil, também ganharam o Grammy Latino o cantor e compositor baiano Carlinhos Brown, o prêmio de melhor álbum pop brasileiro. A dupla sertaneja Zezé di Camargo & Luciano ficou com o prêmio de melhor álbum romântico. No quesito álbum de rock brasileiro ficou Cosmotron, do grupo mineiro Skank. Na categoria samba o Grammy foi para Para Caymmi, de Nana, Dori e Danilo, dos três filhos do compositor baiano Dorival Caymmi. A Banda de Pífanos de Caruaru levou o prêmio como melhor álbum de música regional brasileira, com No século XXI, No Pátio do Forró. Na categoria Música Clássica, o álbum brasileiro Jobim Sinfônico, da Biscoito Fino, com gravações de vários artistas e produção de Mario Adnet e Paulo Jobim, foi o vencedor, ao lado de Carmen Symphony.