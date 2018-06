Maria Rita estreia turnê de seu novo disco, 'Amor e Música', em São Paulo

Após estrear turnê nacional no Rio de Janeiro, no início deste mês, a cantora Maria Rita chega a São Paulo com seu novo espetáculo, inspirado no recém-lançado disco, Amor e Música, oitavo álbum da carreira. A apresentação será Citibank Hall, nesta sexta, 16, às 22h.

No repertório, estão músicas do novo trabalho, como Cadê Obá, Reza e Amor e Música, compostas por nomes como Moraes Moreira, Luiz Paiva, Davi Moraes, Carlinhos Brown, Zeca Pagodinho e Fred Camacho, além de sucessos de discos anteriores, como Bola Pra Frente, O Homem Falou, entre outros.

Com o novo trabalho, Maria Rita se consolida no samba - uma relação que se fortalecendo ao longo dos últimos dez anos, desde o disco Meu Samba.

Como sua identificação com o gênero se fortaleceu ao longo dos anos, a ideia é seguir a carreira pelo samba? “É difícil projetar, porque sou muito inquieta. E sou uma intérprete. Brinco que sou uma cantadora de histórias. A minha relação com o samba passa por uma questão de relevância, de entendimento do que é o meu instrumento, a identificação com as melodias, com a poesia do samba. Então, o samba me serve, serve ao meu instrumento”, disse ela, ao Estado, na época do lançamento do novo disco.

Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955. Ingressos: R$ 90/R$ 280