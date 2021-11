Manu Gavassi ganha prêmio de melhor artista brasileira no EMA 2021; Ed Sheeran é grande vencedor

A cantora e atriz Manu Gavassi sai do Europe Music Awards com o prêmio de melhor artista brasileira. Manu, que esteve na premiação, disputou o prêmio com Ludmilla, Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza. A 28ª edição da premiação europeia da MTV retornou como um evento presencial após uma edição virtual de 2020 devido à pandemia

Em uma postagem no Instagram, a cantora comemorou e agradeceu aos fãs. "Ganhar o EMA de Best Brazilian Act nesse momento da minha carreira parece de verdade um sonho. Um sonho e um abraço de cada um de vocês. Acabei de lançar um álbum, estou prestes a lançar o álbum visual que é meu maior projeto na música até agora", escreveu na publicação. "Me faz acreditar que vale a pena mesmo ser completamente você mesma em tudo, trabalhar do jeito que você acredita, com mensagem, com propósito, com conceito (sempre, risos) e obviamente com amor", completou.

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran foi o grande vencedor da noite, ganhando os prêmios de artista do ano e melhor música por Bad Habits, enquanto a estrela do k-pop BTS ganhou quatro prêmios.

A MTV disse que o EMA deste domingo, 14, sediado em Budapeste, demonstraria solidariedade com a comunidade LGBTQIA+ da Hungria, após uma lei de junho que proíbe a "exibição e promoção da homossexualidade" entre os menores de 18 anos. Segundo o canal, o EMAs de 2021, realizado na arena esportiva Papp Laszlo Budapest, seria "uma celebração global de música para todos os públicos ao redor do mundo".

"Estou tão entusiasmada, estou muito grata à MTV. Acho que a censura de qualquer tipo de amor é uma porcaria, e isto é uma espécie de posição contra isso", disse no tapete vermelho a estrela pop internacional Kim Petras, a primeira intérprete transexual do EMA. Alguns casais gays chegaram no tapete vermelho se beijando e outros estavam vestidos com roupas da cor do arco-íris em um show de apoio às pessoas LGBTQ+.

Lil Nas X recebeu o melhor vídeo de MONTERO (Call Me By Your Name), enquanto a banda coreana BTS ganhou o maior número de prêmios, quatro, incluindo melhor artista pop, melhor K-pop, melhor grupo, e maiores fãs. Vencendo pela primeira vez o EMA, a banta italiana Måneskin levou para casa o prêmio de melhor artista de rock, enquanto Saweetie ganhou artista revelação. Nicki Minaj ganhou o prêmio máximo de melhor artista de hip-hop.

Confira a lista com os premiados: