Mano Brown vira motorista de Uber em vídeo promocional

Mano Brown virou motorista de Uber por um dia para divulgar o show que vai fazer no festival Lollapalooza, no próximo dia 24. O rapper aparece atendendo a chamados de Uber dirigindo um Chevrolet Capice 1974 com suspensão mexida, uma categoria conhecida como lowrider. Ele dirige pelas ruas do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, fazendo surpresas aos passageiros que esperam por um carro e os entrevistando durante o trajeto.

O último passageiro é a cantora Liniker, que também vai se apresentar no Lollapalooza do dia 24. Eles conversam sobre suas origens humildes, Brown conta que começou no samba (ele nunca falou muito sobre isso) e que viveu por muitos anos apenas com a mãe. O rapper aproveita para chamar atenção para seu disco solo, 'Boogie Naipe', sobre o qual fará a apresentação do Lolla.

Quem não gostou da promoção foi o Detran. Pelo twitter, o departamento de trânsito deu um puxão de orelhas no rapper com certa simpatia. "Na moral, cantar no Lollapalooza deve ser sensacional. Leva a galera, faz aquele som de responsa, mas vai só se for com cinto de segurança. Siga seguro, morô?"