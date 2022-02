'Mano a Mano' ganha 2ª temporada no Spotify

O Spotify confirmou hoje a segunda temporada de um dos podcasts de maior sucesso no ano passado. Apresentado pelo rapper Mano Brown, o Mano a Mano, terá novos episódios ainda neste semestreno Spotify.

Mano Brown, considerado um dos artistas mais relevantes da música brasileira, é o anfitrião de convidados diversos e controversos para um papo reto e sem filtro. Em episódios semanais, ele conversa com personalidades para ouvir e ser ouvido e ampliar a visão e o debate. Com o podcast Mano a Mano, o MC reforça o poder da escuta, o valor do diálogo e a importância da conexão com perspectivas plurais.

A primeira temporada do podcast estreou em agosto do ano passado. Brown recebeu nomes como Glória Maria, Wagner Moura, Gloria Groove, Taís Araújo e Lázaro Ramos, Ludmilla, Vanderlei Luxemburgo, Fernando Holiday, Dráuzio Varella, entre outros. O episódio com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o mais escutado no Spotify no Brasil em 2021. Ouça: