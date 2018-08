Mais um falso casamento de Britney Spears Britney Spears e Kevin Federline ainda não estão legalmente casados. A notícia que movimenta a mídia mundial foi publicada até na Rolling Stone. Segundo a revista bíblia da música, uma matéria da revista norte-americana Us Weekly está causando o reboliço. A publicação teve acesso a um documento legal de quatro páginas assinado pelo casal, em que os dois afirmam que "pretendem participar de um casamento falso em 18 de setembro de 2004; no entanto, não pretendem casar-se legalmente nesta data". O que impediu Britney e Federline de emitirem uma certidão de casamento foi o fato de eles terem discordado com alguns itens do acordo pré-nupcial, segundo a revista. Apesar disso, um porta-voz da cantora afirmou que essa versão é ridícula. "Eles estão casados e felizes", disse. O casal fez uma festa de casamento na noite da sábado, em Studio City, Califórnia. Cerca de 25 pessoas estavam presentes, entre amigos e parentes, incluindo a mãe e a irmã de Britney. Segundo a Rolling Stone, Britney e Federline podem estar planejando um novo casamento, ou simplesmente a legalização da situação, pois no Estado da Califórnia, um casal pode tirar a certidão de casamento depois de realizada a cerimônia. Este é o segundo casamento da cantora. Em janeiro deste ano, ela se casou com um amigo de infância, Jason Alexander, em Las Vegas. O casamento foi anulado 55 horas depois e Britney disse que havia sido uma brincadeira. Federline teve um relacionamento com a atriz Shar Jackson, com quem tem dois filhos, um de dois anos e outro recém-nascido.