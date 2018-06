Mais de 350 fotos inéditas dos Beatles serão leiloadas em Liverpool

Um total de 413 fotografias dos Beatles, das quais mais de 350 nunca antes mostradas, será leiloado no dia 24 de março em

Liverpool, a cidade do quarteto. Conforme relatado pela casa de leilões Omega, o fotógrafo Mike Mitchell é o responsável por todos os instantâneos que foram feitos em 1964, pouco depois de o grupo se apresentar no programa 'The Ed Sullivan Show', testemunhado por 73 milhões de espectadores e considerado o primeiro surto da chamada Beatlemania.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr deram seu primeiro concerto nos Estados Unidos em 11 de fevereiro de 1964 em Washington. Foi aí que Mitchell, que só tinha 18 anos, conseguiu obter credenciais e ter acesso a todas as

áreas restritas para poder fotografar os músicos de perto. "Eles trouxeram algo tão novo para o país que eu queria saber de perto

quem eram. Fui com a idéia de não fotografar um evento, mas apenas para retratá-los", disse Mitchell.

Alguns meses depois, no dia 13 de setembro, o fotógrafo foi também, de máquina em punho, a um concerto que os Beatles deram em Baltimore (Maryland, EUA). Dos dois eventos surgiram então as 413 fotos que agora vão ao leilão no Reino Unido.

Durante décadas, uma grande parte dos negativos permaneceu armazenado em caixas, até que avanços tecnológicos permitiram revelá-los com luminosidade. Sem flash, Michell havia usado apenas a luz ambiente, nem sempre favorável. Em 2011, a casa de Christie leiloou 46 das imagens em Nova York, adquiridas por US $ 362 mil.

"A combinação de perspectiva e luz faz com que estas fotografias dos Beatles tenha algo especial que se reflite no preço que alcançou a oferta de apenas uma pequena parte da coleção em 2011", disse o responsável pelo leilão, Paul Fairweather, que acrescentou ser uma "ótima oportunidade" para os colecionadores e investidores.

O leilão terá outros itens que pertenciam aos músicos, como uma Mercedes SEL 500 AMG 1984 que foi de George

Harrison.