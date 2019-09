Mais 11 mulheres acusam o tenor Plácido Domingo de assédio

Outras 11 mulheres acusam a lenda do tenor Plácido Domingo de assédio. Os depoimentos foram coletados mais uma vez pela agência de imprensa americana Associated Press (AP), na qual as mulheres contaram como o cantor e maestro as ameaçara e as perseguira com comportamento inapropriado.

Uma mulher relatou que, em 1999, o atual diretor-geral da Ópera de Los Angeles segurou seu peito com firmeza sob o roupão no camarim, enquanto outras contavam sobre contatos indesejados ou tentativas de beijá-las.

Vários funcionários dos bastidores também relataram à AP como tentaram proteger as meninas de Domingo enquanto os administradores olhavam para o outro lado, até a temporada 2016-2017 da Ópera de Los Angeles.

Em um comunicado, o porta-voz do cantor chamou as alegações de "cheias de inconsistências", mas não deu detalhes.