Maestro Zubin Mehta se aposenta após fazer último concerto em Israel

O maestro indiano Zubin Mehta, de 83 anos, esteve à frente de seu último concerto em Tel Aviv neste domingo, 20, como diretor da Filarmônica de Israel antes de se aposentar após 50 anos no cargo.

O maestro, que se recupera da retirada de um tumor cancerígeno detectado no ano passado, subiu ao palco com um auxílio de uma bengala e dirigiu a orquestra sentado, diante de um auditório lotado que lhe aplaudiu por um longo tempo.

"O que essa orquestra me deu, me ensinou, não apenas esta geração (de músicos), mas todas as anteriores... não posso descrever", disse Zubin Mehta, profundamente comovido, para o público durante o intervalo.

"Eu não entendo direito o que está acontecendo. Provavelmente vou tomar consciência de tudo hoje à noite no voo para Los Angeles".

O programa desta apresentação no auditório Charles Bronfman em Tel Aviv incluiu o concerto de piano número 2 de Liszt e a segunda sinfonia de Mahler, "Ressurreição".

No final do concerto, Zubin Mehta e sua esposa receberam colares de flores, numa referência às origens indianas do diretor.

O maestro também recebeu o título de Diretor Musical Emérito da orquestra, que agora ficará a cargo do israelense Lahav Shani, de 30 anos.

Zubin Mehta foi nomeado consultor musical da Orquestra Filarmônica de Israel em 1969 e, em seguida, diretor artístico em 1977, cargo conferido de forma vitalícia em 1981.

"Dirigiu mais de 3.000 concertos com este extraordinário conjunto, com apresentações pelos cinco continentes", segundo sua biografia oficial.

Ao longo de sua extensa carreira, Mehta também foi diretor musical das orquestras filarmônicas de Los Angeles e Nova York.

Nascido em Mumbai, na Índia, em 1936, é filho de Mehli Mehta, que fundou a orquestra sinfônica de Bombaim.

Com seu irmão Zarin, Zubin Mehta é co-diretor da Mehli Mehta Music Foundation em Mumbai, onde as crianças podem aprender música clássica ocidental.