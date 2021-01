Maestro venezuelano Rafael Payare será diretor musical da Orquestra Sinfônica de Montreal

O jovem maestro venezuelano Rafael Payare, de 40 anos, ocupará o lugar do americano Kent Nagano como diretor musical da Orquestra Sinfônica de Montreal (OSM), anunciou na quinta-feira, 7, a entidade de Quebec.

Payare será assim o nono diretor musical - e o primeiro sul-americano - a comandar a orquestra. Suas funções começarão na temporada de 2022-23 e se estenderão por um período de pelo menos cinco anos, segundo o comunicado oficial da instituição.

O diretor venezuelano sucederá no cargo o maestro Kent Nagano, que foi responsável pela Sinfônica de Montreal de 2006 a 2020. Venezuelano começou a colaborar com a OSM em 2018, estabelecendo uma relação natural com os músicos, segundo a Orquestra.

“Espero de todo o coração oferecer ao público do OSM, em plena cumplicidade com os músicos, muitos momentos de alegria, orgulho e esperança”, disse Payare, citado no comunicado.

Trompista de formação, Payare “é um dos maestros mais destacados da sua geração e um dos mais requisitados na cena internacional”, afirmou a OSM. "Seu senso musical inato, técnica brilhante e carisma no palco caracterizam seu estilo e abordagem musical", acrescentou.

Payare se formou no famoso programa de educação musical El Sistema, fundado por José Antonio Abreu para jovens dos bairros populares da Venezuela. Em 2004 iniciou os estudos formais de regência com o maestro Abreu. Posteriormente, conquistou na Dinamarca, em 2012, um prestigioso concurso internacional para jovens diretores.

Entre 2014 e 2019, Payare foi diretor musical da Ulster Orchestra na Irlanda do Norte e, atualmente, desempenha o mesmo papel na San Diego Symphony nos Estados Unidos. Nos últimos anos, também dirigiu um grande número de orquestras sinfônicas de prestígio em Berlim, Viena, Londres, Munique ou Paris.

Nas próximas semanas, Payare conduzirá três shows da Orquestra Sinfônica de Montreal, que serão transmitidos online.