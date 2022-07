Maestro austríaco Stefan Soltesz morreu enquanto regia ópera na Alemanha

O maestro austríaco de origem húngara Stefan Soltesz morreu na manhã de sexta-feira, 22, aos 73 anos, em consequência de um colapso sofrido enquanto dirigia a ópera Die schweigsame Frau (A Mulher Silenciosa), de Richard Strauss, no Teatro Nacional de Munique.

"É com grande comoção e dor que precisamos informar a morte de Stefan Soltesz", disse a Ópera Nacional da Baviera em comunicado divulgado neste sábado.

O diretor geral da Ópera Nacional de Munique, Serge Dorny, também expressou sua tristeza pela morte do maestro por meio de sua conta no Twitter.

"Perdemos um mestre. Perdi um bom amigo", escreveu Dorny, que transmitiu suas condolências à esposa de Soltesz, Michaela.

De acordo com o jornal popular Bild, Soltesz caiu no chão em plena performance, enquanto o público e os músicos no palco gritavam por um médico.

Nascido na Hungria em 1949, Soltesz desenvolveu praticamente toda a sua carreira na Áustria, bem como nas óperas de Hamburgo e na Deutsche Oper de Berlim, Antuérpia e Genebra.

Além disso, foi diretor geral da Filarmônica de Essen, no oeste da Alemanha, entre 1993 e 2013 e esteve intimamente ligado à Ópera Nacional da Baviera desde 1995.