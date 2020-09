Madonna vai dirigir e coescrever um filme sobre sua vida e música

LOS ANGELES - A estrela da música pop Madonna vai dirigir e coescrever um filme sobre sua vida para a Universal Pictures, disse o estúdio em uma declaração nesta terça-feira.

Madonna, 62 anos, assinará o roteiro em dupla com o roteirista vencedor do Oscar por Juno, Diablo Cody, disse a Universal.

A cantora de Material Girl e Express Yourself é a artista feminina mais vendida de todos os tempos, com vendas globais de 335 milhões de discos.

Ao longo de sua carreira de cinco décadas, ela atuou em filmes, incluindo Evita e Uma Equipe Muito Especial, e dirigiu e escreveu o longa W.E. - O Romance do Século, de 2011, sobre a abdicação real britânica, escândalo na década de 1930.

"Quero transmitir a incrível jornada que eu percorri na vida como artista, música, dançarina - um ser humano, tentando abrir caminho neste mundo", disse Madonna no comunicado.

O foco do filme "sempre será a música", acrescentou ela. "A música me manteve ativa e a arte me manteve viva", ela disse. "Existem tantas histórias inspiradoras e não contadas. E quem melhor para contar do que eu?".